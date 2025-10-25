Скандал! Разврат и прелюбодеяние в армянской церкви

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале в армянской церкви.

Day.Az представляет публикацию:

Выходные не должны проходить скучно, решили в Армении - и на анонимном канале в Телеграм опубликовали интимное видео, главный герой которого - известный в стране архиепископ Аршак Хачатрян - он является главой канцелярии Эчмиадзина, фактически - глава аппарата католикоса Гарегина Второго и один из самых близких ему людей.

Судя по кадрам, Аршак был близок не только с католикосом, но и ... с собственной тетей, причем довольно буквально. Видео, снятые скрытой камерой то ли в отеле, то ли дома у архиепископа, говорят сами за себя. В комментариях посмотревшие эти ролики армяне отмечают кровотечение из глаз и то, что судя по всему, Аршак и его тетя состояли в интимных отношениях какое-то продолжительное время.

Так или иначе, скандал получился знатный: сам архиепископ все отрицает и утверждает, что кадры - провокация. Армянская церковь никаких официальных заявлений не делала.

Тетя с видео тоже помалкивает.

Напомним, что ранее на подобные истории намекали представители армянских властей, в том числе сам Никол Пашинян.