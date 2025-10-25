Азербайджанский клуб претендует на медаль еврокубка: нужна победа над фаворитом

Азербайджанский шахматный клуб "Вюгар Гашимов" может стать призером Кубка европейских клубов по шахматам, но для этого ему нужно одержать сенсационную победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после победы в предпоследнем туре над немецким "Вердером" со счетом 4,5:1,5, "Вюгар Гашимов" с десятью очками поднялся на шестое место и в случае победы в заключительном, седьмом туре может завоевать медаль турнира.

Однако для этого нашей команде, сформированной в основном из молодых азербайджанских шахматистов, необходимо обыграть одного из фаворитов соревнований - чешский клуб "Новый Бор", укомплектованный несколькими топовыми гроссмейстерами мира. Среди них стоит отметить игрока из первой мировой десятки Винсента Кеймера (Германия), индийских шахматистов Сантоша Видита и Пенталу Харикришну, а также опытного чеха Давида Навару.

Напомним, в составе клуба "Вюгар Гашимов" выступают Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде, Реад Самедов, Вюгар Манафов, Хазар Бабазаде и казахстанский шахматист Ногирбек Казыбек.

Добавим, что лидируют в турнирной таблице румынский клуб "Суперчесс" и северомакедонский "Алкалоид", в активе которых 12 и 11 очков соответственно. Матчи заключительного тура состоятся в субботу, 25 октября.