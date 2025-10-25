Мисли Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" примет "Сабах"
Сегодня пройдут матчи девятого тура Мисли Премьер-лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первый матч дня стартует в Баку: команда "Араз-Нахчыван" примет "Сабах" на стадионе Liv Bona Dea Arena.
Начало встречи в 16:00. "Араз-Нахчыван" с 15 очками занимает третье место, а бакинский клуб с 14 очками - четвертое.
Мисли Премьер-лига
I круг, 9-й тур
25 октября
16:00. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Камранбей Рагимов
VAR: Раван Хамзазаде
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Стадион: Liv Bona Dea Arena
Напомним, что вчера "Туран Товуз" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:1, а "Имишли" победил "Кяпаз" 3:0. Тур завершится 26 октября.
