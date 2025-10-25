Мисли Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" примет "Сабах"

Сегодня пройдут матчи девятого тура Мисли Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первый матч дня стартует в Баку: команда "Араз-Нахчыван" примет "Сабах" на стадионе Liv Bona Dea Arena.

Начало встречи в 16:00. "Араз-Нахчыван" с 15 очками занимает третье место, а бакинский клуб с 14 очками - четвертое.

Мисли Премьер-лига

I круг, 9-й тур

25 октября

16:00. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Камранбей Рагимов

VAR: Раван Хамзазаде

AVAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Шахин Джафаров

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Стадион: Liv Bona Dea Arena

Напомним, что вчера "Туран Товуз" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 2:1, а "Имишли" победил "Кяпаз" 3:0. Тур завершится 26 октября.