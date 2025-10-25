В Петербурге частично рухнула крыша вокзала

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение крыши надземной парковки. Об этом пишет сайт "КП-Санкт-Петербург". По информации издания, все произошло в пятницу, 24 октября, около 18:00 в районе 12-й платформы. Упал участок надземной парковки на втором этаже, отмечается, что это место популярно среди пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на KP.RU.

"На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу", - сообщает глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Андрей Хорт уже выехал на место происшествия, он держит связь с РЖД и службами спасения, контролируя ситуацию.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) подтвердила факт частичного обрушения асфальтового покрытия в зоне парковки вокзала. При этом движение поездов продолжается в обычном режиме, жертв нет. Все автомобили, находившиеся в зоне происшествия, эвакуируют. Для безопасности вход на вокзал со стороны улицы Зольная временно закрыт. В настоящее время комиссия ОЖД приступила к расследованию причин случившегося.

Уточняется, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку, направленную на оценку соблюдения законодательства по безопасности эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и защите прав пассажиров.