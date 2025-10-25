https://news.day.az/culture/1790707.html В Баку пройдет концерт в честь Дня Победы 8 ноября в Приморском национальном парке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
В Баку пройдет концерт в честь Дня Победы
8 ноября в Приморском национальном парке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Как сообщает Day.Az, на праздничном концерте, организованном Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджанской Республики и Исполнительной властью города Баку, выступят известные мастера искусств Азербайджана - певцы, танцевальные коллективы.
Завершится концерт праздничным фейерверком.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре