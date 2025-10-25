В Баку пройдет концерт в честь Дня Победы

8 ноября в Приморском национальном парке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Как сообщает Day.Az, на праздничном концерте, организованном Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры Азербайджанской Республики и Исполнительной властью города Баку, выступят известные мастера искусств Азербайджана - певцы, танцевальные коллективы.

 

Завершится концерт праздничным фейерверком.