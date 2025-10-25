МИД Азербайджана поздравил Казахстан

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с Днем Республики.

Как сообщает Day.Az Day.Az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства на странице в социальной сети X.

"По случаю Национального дня мы выражаем искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому Казахстану и его народу. Азербайджан высоко ценит свое партнерство с Казахстаном и рассчитывает на дальнейшее укрепление наших дружественных связей. С Национальным днем!", - говорится в публикации.