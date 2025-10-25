Вниманию желающих приобрести жильё в ипотеку!

В 2026 году из государственного бюджета Азербайджана планируется выделить 85 миллионов манатов на увеличение уставного капитала Фонда ипотеки и кредитных гарантий, а также 15 миллионов манатов - на предоставление субсидий по процентным ставкам по кредитам, выданным предпринимателям в манатах в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2026 года. Эта информация отражена в проекте пакета бюджета на 2026 год. Таким образом, в следующем году Фонд получит из госбюджета в общей сложности 100 миллионов манатов финансовой поддержки.

По мнению специалистов, это решение создаст больше возможностей для граждан приобрести жильё на льготных условиях.

председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли, комментируя ситуацию для Bizim.Media, отметил, что за первые девять месяцев 2025 года в Азербайджане было выдано ипотечных кредитов на сумму 354 миллиона манатов, что свидетельствует о росте спроса на жильё среди населения:

"В этом контексте государственная поддержка способствует субсидированию части ипотечных процентных ставок. Это снижает ежемесячные платежи граждан и делает приобретение жилья более доступным. Расширение финансовых возможностей Фонда также увеличивает потенциал банков по выдаче ипотечных кредитов. Субсидирование процентов и государственные гарантии снижают риски для покупателей жилья, что особенно важно в периоды нестабильных доходов".

По словам эксперта, кредиты с низкой процентной ставкой и государственные гарантии создают серьёзные преимущества для граждан, желающих купить жильё: "Особенно для молодых семей, приобретающих своё первое жильё, такая поддержка означает снижение финансовой нагрузки и расширение доступа к жилью. Для предпринимателей же субсидии по процентным ставкам способствуют более быстрому осуществлению инвестиционных проектов, что, в свою очередь, повышает экономическую активность и занятость".

Акиф Насирли добавил, что государственные средства в размере 100 миллионов манатов, выделенные Фонду в 2026 году, будут способствовать как расширению возможностей граждан в приобретении жилья, так и облегчению доступа предпринимателей к финансовым ресурсам:

"Эта финансовая поддержка может стать новым этапом в снижении рисков и увеличении возможностей как для граждан, желающих приобрести жильё, так и для предпринимателей".