В бакинском метро произошел инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент был зафиксирован на станции метро "Кероглу".

На платформе между группой граждан возник конфликт, сопровождавшийся шумом и беспорядком.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, которые вмешались в ситуацию. Четверо участников инцидента были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По решению суда, каждый из них приговорён к 30 суткам административного ареста.