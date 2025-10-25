https://news.day.az/society/1790770.html В бакинском метро произошел инцидент, есть задержанные В Бакинском метрополитене произошёл инцидент. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент был зафиксирован на станции метро "Кёроглу". На платформе между группой граждан возник конфликт, сопровождавшийся шумом и беспорядком. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, которые вмешались в ситуацию.
