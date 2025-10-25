Цены на аренду жилья могут вырасти

Согласно закону "О государственном бюджете на 2026 год", лицо, сдающее жилое помещение в аренду, будет платить налог в размере 10 процентов от ежемесячного дохода. Ранее ставка составляла 14 процентов, но на практике налог почти не взимался. Основная причина - отсутствие заключённых договоров аренды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эту информацию подтверждают и риелторы. По их словам, владельцы жилья не заинтересованы в оформлении договоров, а если договор всё же заключается, они занижают размер арендной платы. Основной вопрос здесь - усиление контроля.

Как будет осуществляться этот контроль?

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж пояснил, что соответствующие исполнительные органы будут уделять особое внимание сбору этих налогов, поскольку в настоящее время более 80 процентов арендных отношений не оформлены официально: "Это незаконно, и в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 40 манатов".

Станет ли обязательное декларирование аренды причиной повышения цен?

Председатель отмечает, что после введения этих мер цены, скорее всего, вырастут: "То есть, поскольку арендодатель будет платить налог, это неизбежно отразится на стоимости аренды".