Цены на телефоны могут измениться в Азербайджане

В Азербайджане на ввозимые мобильные устройства, помимо таможенной пошлины, будет применяться акцизный налог. Об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно документу, независимо от рыночной стоимости, за каждое второе и последующее мобильное устройство, ввезённое физическим лицом в течение календарного года, будет взиматься акцизный налог в размере 100 манатов. Кроме того, юридические лица, импортирующие мобильные устройства с целью продажи, будут платить 20 манатов акциза за каждый аппарат.

Как сообщает Day.Az, экономист Халид Керимли, комментируя ситуацию изданию "Yeni Sabah", отметил, что акциз, распространяющийся на юридических лиц, приведёт к росту цен на рынке:

"Здесь предусмотрены две основные поправки, касающиеся мобильных телефонов. Первая - это подорожание на 20 манатов для телефонов, импортируемых юридическими лицами. Вторая - это акциз в размере 100 манатов на второе устройство, ввозимое физическим лицом. Введение акциза в 20 манатов для юридических лиц приведёт к увеличению розничных цен телефонов ровно на эту сумму".

Эксперт подчеркнул, что акциз в размере 100 манатов на каждое второе устройство, ввозимое физическими лицами, окажет сдерживающее влияние на "чёрный рынок":

"Тем не менее, этот акциз в 100 манатов на вторые телефоны, ввозимые физическими лицами, не окажет серьёзного влияния на рынок. Обычно такие устройства привозятся либо в подарок, либо для перепродажи на "чёрном рынке". После введения этого налога привлекательность "чёрного рынка" снизится. Фактически, устанавливая высокий акциз, правительство практически закрывает этот сегмент. Вероятнее всего, из-за падения прибыльности объёмы продаж на "чёрном рынке" также уменьшатся".