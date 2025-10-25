https://news.day.az/sport/1790810.html Азербайджанские паралимпийцы по бочча выступят на международном турнире в Казахстане Азербайджанские паралимпийцы по бочча примут участие в международном турнире среди стран тюркского мира, который проходит в городе Актау (Казахстан).
Азербайджанские паралимпийцы по бочча выступят на международном турнире в Казахстане
Азербайджанские паралимпийцы по бочча примут участие в международном турнире среди стран тюркского мира, который проходит в городе Актау (Казахстан).
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, в соревнованиях среди мужчин выступят Нариман Пиргулиев (BC1), Орхан Керимов (BC2), Бахруз Мирзаханов (BC4) и Заур Вейселов (BC4), среди женщин - Сона Агаева (BC2) и Гюнель Рзазаде (BC4).
В турнире, помимо Азербайджана, примут участие спортсмены из Казахстана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана. Соревнования стартовали сегодня и продлятся до 31 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре