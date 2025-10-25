Экспорт газа в Италию

За январь-август этого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 6,2 миллиарда кубометров природного газа (в газообразной форме) на сумму 3,1 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в стоимостном выражении увеличился на 495,6 миллиона долларов, или на 18,8%, тогда как в объемном выражении снизился на 405,7 миллиона кубометров, или на 6,1%.

Для сравнения, в январе-августе 2024 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 6,6 миллиарда кубометров природного газа общей стоимостью 2,6 миллиарда долларов США.

Отмечается, что за первые восемь месяцев текущего года из Азербайджана за рубеж в целом было экспортировано 16,5 миллиарда кубометров природного газа на сумму 6 миллиардов долларов США. Это на 541,2 миллиона долларов США, или на 9,9% больше, а в объемном выражении - на 625,9 миллиона кубометров, или на 3,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время за январь-август этого года в Азербайджан было импортировано 233,3 миллиона кубометров природного газа на сумму 36,3 миллиона долларов США. Этот показатель в стоимостном выражении уменьшился на 38,8 миллиона долларов, или в 2,1 раза, а в объемном выражении - на 234,4 миллиона кубометров, или в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.