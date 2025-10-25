https://news.day.az/society/1790836.html В Ходжалинской школе состоялась первая встреча выпускников - ФОТО В Ходжалинской школе состоялась первая встреча выпускников. Как сообщает Day.Az, 25 октября выпускники Ходжалинской средней школы №1 впервые за многие годы собрались вместе. Встреча была организована по инициативе жительницы Ходжалы, бывшей преподавательницы этой школы Сарии Мюслюмгызы.
В Ходжалинской школе состоялась первая встреча выпускников - ФОТО
В Ходжалинской школе состоялась первая встреча выпускников.
Как сообщает Day.Az, 25 октября выпускники Ходжалинской средней школы №1 впервые за многие годы собрались вместе.
Встреча была организована по инициативе жительницы Ходжалы, бывшей преподавательницы этой школы Сарии Мюслюмгызы.
В ней приняли участие выпускники 1980-1990-х годов и учителя, преподававшие в тот период.
Участники встречи посетили Аллею шехидов в Ходжалы, минутой молчания почтили память шехидов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре