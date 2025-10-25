В Ходжалинской школе состоялась первая встреча выпускников

В Ходжалинской школе состоялась первая встреча выпускников.

Как сообщает Day.Az, 25 октября выпускники Ходжалинской средней школы №1 впервые за многие годы собрались вместе.

Встреча была организована по инициативе жительницы Ходжалы, бывшей преподавательницы этой школы Сарии Мюслюмгызы.

В ней приняли участие выпускники 1980-1990-х годов и учителя, преподававшие в тот период.

Участники встречи посетили Аллею шехидов в Ходжалы, минутой молчания почтили память шехидов.