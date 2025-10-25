https://news.day.az/society/1790851.html Ожидается сильный ветер - Предупреждение синоптиков Объявлено "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с завтрашнего вечера до утра 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а в течение завтрашнего дня - в некоторых регионах ожидается сильный ветер, в связи с чем объявлено "желтое" предупреждение.
Объявлено "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с завтрашнего вечера до утра 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а в течение завтрашнего дня - в некоторых регионах ожидается сильный ветер, в связи с чем объявлено "желтое" предупреждение.
Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах составит 13.9-20.7 м/с.
