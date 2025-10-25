Объявлено "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с завтрашнего вечера до утра 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а в течение завтрашнего дня - в некоторых регионах ожидается сильный ветер, в связи с чем объявлено "желтое" предупреждение.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах составит 13.9-20.7 м/с.