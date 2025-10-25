В старинной части Баку пройдёт Фестиваль оливок

С 31 октября по 2 ноября в самом сердце Баку - Ичеришехер - состоится Фестиваль оливок, который обещает стать одним из самых ярких осенних событий столицы, сообщили Day.Az в пресс-службе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Цель фестиваля - популяризация древних традиций азербайджанского оливководства, поддержка местных производителей и развитие национального бренда в этой сфере.

Гостей ждёт насыщенная программа: ярмарка-продажа оливок и продуктов из них из разных регионов Азербайджана, концерты, пленэр, а также тематические выставки, которые объединят эстетику, вкус и культуру. В атмосфере старинных стен Ичеришехер оживёт настоящее единство традиций и современности. Участие в фестивале примут ремесленники, художники и музыканты, представив богатство народного творчества и современное искусство в гармоничном сочетании. Для самых маленьких гостей подготовлена специальная программа - игры, творческие мастер-классы и развлекательные зоны, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя частью праздника.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому вкусному и красочному торжеству, которое превратит Ичеришехер в пространство живой музыки, ароматов, ремесел и семейного отдыха.

Фестиваль обещает стать не просто гастрономическим событием, а настоящим праздником осени, где оливковое дерево - символ мира, долголетия и плодородия - объединит людей вокруг красоты, искусства и традиции.