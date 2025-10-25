Азербайджан - незаменимый союзник для Вашингтона

Расширяющаяся роль Азербайджана на его южном фланге подчеркивает углубляющееся стратегическое слияние Ближнего Востока и Кавказа - двух регионов, которые долгое время рассматривались как отдельные геополитические сферы. Баку получил пространство для проекции влияния, становясь новым игроком в арабском мире.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Кямрана Бохари, опубликованной в EurasiaNet.

Бохари - доктор философии, является старшим директором Института стратегии и политики New Lines в Вашингтоне. Геополитический аналитик и стратегический прогнозист, он преподаёт курс по евразийской геополитике в программе исследований безопасности Джорджтаунского университета и ранее занимал должность координатора по Центральной Азии в Институте дипломатической службы Госдепартамента США.

По его словам, географическое положение придает Азербайджану непропорциональное влияние на региональные энергетические и оборонные процессы. Эти факторы усиливают аргументы в пользу отмены Раздела 907, который ограничивает взаимодействие США с Баку, несмотря на растущую значимость Азербайджана для усилий Вашингтона по формированию нового баланса сил на Ближнем Востоке.

"18 октября глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым - встреча необычная, учитывая, что Азербайджан относится к зоне ответственности Европейского командования США, а не CENTCOM. Встреча стала сигналом о тихом расширении региональной координации Вашингтона. В тот же день издание The Times of Israel сообщило, что Баку согласился направить военный контингент в Международные силы стабилизации (ISF), отвечающие за безопасность Газы после окончания конфликта. Это решение было достигнуто в рамках договоренности между администрацией Дональда Трампа и Президентом Ильхамом Алиевым.

Как отмечало издание Politico 15 октября, Азербайджан - наряду с Пакистаном и Индонезией - стал одной из ведущих мусульманских стран, выразивших интерес к участию в ISF. Переговоры по структуре этой миссии продолжаются. Участие Президента Алиева в саммите в Шарм-эль-Шейхе 13 октября, на котором было закреплено соглашение о прекращении огня в Газе, дополнительно подчеркнуло растущий статус Баку как мусульманского партнера США, соединяющего Евразию и формирующуюся систему безопасности Ближнего Востока", - напоминает автор.

В статье отмечается, что администрация Трампа находится в процессе фундаментальной переориентации глобальной геостратегии США. В рамках этой новой концепции Вашингтон ожидает, что региональные союзники, а не сами США, возьмут на себя основную ответственность за поддержание безопасности и стабильности в своих стратегических регионах. Главная цель - сократить роль Америки как главного гаранта наземной безопасности, сосредоточив внимание на морском, технологическом и стратегическом сдерживании. Хотя реализация этого подхода сталкивается с трудностями в Европе на фоне войны России против Украины, еще более сложной задачей она является на Ближнем Востоке, где за последние два года вновь разгорелись давние соперничества.

"Современный Ближний Восток определяется четырьмя основными центрами силы: Турцией, Израилем, Саудовской Аравией и Ираном. Для Вашингтона поддержание регионального равновесия означает управление меняющимся балансом между этими государствами, каждое из которых продвигает собственное видение порядка и автономии. Их переплетающиеся соперничества и избирательные союзы подчеркивают фрагментарный характер региональной архитектуры безопасности. После войны Ирана с Израилем 2024-2025 годов его стратегическое ослабление создало вакуум власти, который администрация Трампа стремится заполнить, институционализируя треугольный баланс между Израилем, Турцией и Саудовской Аравией.

Израиль укрепил свое положение как доминирующая военная сила региона, продемонстрировав как возможности, так и политическую волю для проекции силы по всему Ближнему Востоку. Саудовская Аравия, несмотря на огромное богатство, основанное на углеводородах, по-прежнему ограничена слабым военным потенциалом и стратегической зависимостью от внешних партнеров. Турция, напротив, воспользовалась развитием собственного оборонного комплекса и региональным охватом, чтобы расширить влияние на фоне ослабления Ирана, особенно в Сирии. Таким образом, формирующийся региональный порядок все больше напоминает двухполюсное соперничество между Турцией и Израилем", - пишет Бохари.

По мнению старшего директора Института стратегии и политики, Азербайджан выстроил тесные отношения с Турцией и Израилем, а заключив предварительное мирное соглашение с Арменией, Баку теперь использует свои возможности в сфере безопасности и влияние для более активной роли на Ближнем Востоке.

"Близкие отношения Азербайджана с Турцией и Израилем сделали его ключевым игроком в формирующемся региональном балансе. Баку занимает уникальное положение посредника между двумя своими главными партнерами, интересы которых нередко расходятся, особенно в Сирии. В период с мая по июль Азербайджан провел три раунда переговоров между Анкарой и Иерусалимом по вопросам зон контроля в Сирии. Параллельно Президент Ильхам Алиев укрепил взаимодействие с переходным руководством Сирии, что завершилось визитом Президента Ахмеда аш-Шараа в Баку 12-13 июля (вторым с апреля). В ходе визита стороны подписали историческое соглашение об экспорте азербайджанского газа в Сирию через Турцию", - подчеркивается в статье.

Кямран Бохари считает, что посредническая роль Баку между Турцией и Израилем напрямую способствует интересам США, снижая нагрузку на Вашингтон в обеспечении региональной стабильности.

"В более широком контексте Азербайджан может сыграть еще более значимую роль в усилиях США по управлению переходным периодом в Иране. Уже сегодня Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннее соглашение о создании "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (Зангезурский коридор - ред.), который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном через юг Армении вдоль иранской границы. На фоне внутренних потрясений в Иране и растущего давления на Тегеран в вопросе диалога с Вашингтоном стратегическая поддержка Азербайджана становится все более незаменимой", - подчеркивается в материале.

По мнению эксперта, наиболее приоритетной задачей США в настоящий момент является стабилизация ситуации в Газе в рамках 20-пунктного плана Президента Трампа, и Азербайджан выступает одним из ключевых участников Международных сил стабилизации (ISF). Среди арабских и мусульманских стран, приглашенных к участию, Азербайджан выделяется как единственная страна, поддерживающая тесные стратегические отношения с Израилем. Это уникальное положение имеет решающее значение для обеспечения долгосрочной координации между возглавляемыми Египтом силами ISF и Армией обороны Израиля, что необходимо для эффективности операций и взаимного доверия. Решение CENTCOM руководить миссией с базы в Израиле, а также недавний визит его командующего к военному руководству Азербайджана отражают признание Вашингтоном растущей значимости Баку в новой архитектуре региональной безопасности.

"Чтобы в полной мере использовать потенциал Азербайджана как стабилизирующего партнера в Газе и моста между Ближним Востоком и Евразией, Вашингтону следует устранить структурные барьеры, сдерживающие двустороннее сотрудничество - начиная с отмены Раздела 907 Закона о поддержке свободы 1992 года. Этот пункт запрещает большинство форм государственной помощи США Азербайджану. Учитывая мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве администрации Трампа, данное ограничение утратило свой первоначальный смысл и теперь является стратегически устаревшим. Однако его сохранение подрывает геополитические, экономические и дипломатические интересы США в Западной Азии.

Администрации Трампа следует приоритетно добиться отмены Раздела 907, пока республиканцы сохраняют большинство в обеих палатах Конгресса. Приближающиеся промежуточные выборы создают политическую неопределенность и сокращают окно возможностей. Если демократы вновь получат контроль хотя бы над одной из палат, они, вероятно, заблокируют такую инициативу, учитывая их традиционно скептическое отношение к Баку. Поэтому действовать нужно сейчас, чтобы согласовать правовую базу с более широкой стратегической повесткой США на Ближнем Востоке и Кавказе", - поясняет Бохари.

В заключение он подчеркнул, что Азербайджан стал стратегическим соединительным звеном между Ближним Востоком и Евразией, что делает его незаменимым элементом усилий Вашингтона по перестройке регионального баланса сил.

"Выступая надежным посредником между Турцией и Израилем, стабилизирующим фактором на северной границе Ирана и ключевым мусульманским участником миссии по стабилизации Газы, Баку напрямую способствует интересам США в построении устойчивого послевоенного порядка без чрезмерного американского вовлечения. Поэтому Вашингтону следует решительно действовать, чтобы институционализировать всестороннее партнерство с Азербайджаном в области безопасности и экономики. Это позволит укрепить влияние США в коридоре Кавказ-Ближний Восток, усилить координацию в деле долгосрочного восстановления Газы и закрепить основы новой союзнической региональной архитектуры", - подытожил старший директор Института стратегии и политики.

Перевод: Ибрагим Алиев