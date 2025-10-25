На Art Weekend будет представлена программа "Море, спасибо!"

Одним из мероприятий арт-уикэнда, который пройдет в Баку с 31 октября по 2 ноября, станет мультидисциплинарная программа для молодежи.

Как сообщает Day.Az, 2 ноября в рамках этой программы в Музее живописи состоится презентация проекта "Море, спасибо!".

Выступления в рамках совместного проекта центра искусств SÖZ и Государственной детской филармонии вдохновлены лирическими произведениями инициатора Art Weekend Лейлы Алиевой.

Проект объединяет поэзию, музыку, танец и изобразительное искусство. Программа, представленная талантливыми молодыми художниками, напомнит о том, что поэзия живет не только на бумаге, но и в звуке, движении и мечтах.

Отметим, что проект "Полет в Баку. Арт-уикэнд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" пройдет при организаторстве Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA при партнерстве с министерством культуры Азербайджана.