Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой главу МИД Хакана Фидана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет. В марте 2012 года посольство Турции в Дамаске было закрыто и возобновило деятельность только в декабре прошлого года, когда в Сирии сменилась власть.