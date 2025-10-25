https://news.day.az/world/1790708.html Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой главу МИД Хакана Фидана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет.
