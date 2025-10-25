Стала известна первая игра для PS6

Physint от Kojima Productions окажется одной из первых видеоигр, разработанных для PlayStation 6. Об этом сообщает издание GamerBraves, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководитель студии Хидео Кодзима рассказал, что Physint будет игрой в жанре стелс-экшен. Ее разработкой занимаются Kojima Productions совместно с Sony Interactive Entertainment (SIE). До релиза игры осталось еще несколько лет. По мнению журналистов, учитывая, что созданием Physint занимается в том числе SIE, тайтл может оказаться первой игрой для приставки нового поколения PlayStation.

Пока студия Кодзимы раскрыла лишь постер игры, слоган (Here Comes the Feeling" - "Вот и чувство") и часть актерского состава. В создании игры приняли участие актеры Чарли Фрейзер, Дон Ли и Минами Хамабэ, при этом кастинг еще продолжается.

По мнению авторов GamerBraves, PS6 появится не раньше 2028 года - вероятно, ближе к этому времени новая игра Кодзимы получит сроки выхода. В настоящий момент Kojima Productions занята разработкой хоррора OD. Также журналисты напомнили, что Physint анонсировали еще в начале 2024 года, а некоторые критики заметили, что она напоминает им Metal Gear Solid - легендарную серию игр от Хидео Кодзимы.