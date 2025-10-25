США направят авианесущую группу для борьбы с наркотрафиком

Пентагон направит авианосную ударную группу в зону Южного командования ВС США. Это следует из заявления Министерства обороны США в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авианосец Gerald R. Ford Вооруженных сил США будет задействован в операциях против наркокартелей, отметили в ведомстве.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.