https://news.day.az/world/1790834.html США направят авианесущую группу для борьбы с наркотрафиком Пентагон направит авианосную ударную группу в зону Южного командования ВС США. Это следует из заявления Министерства обороны США в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Авианосец Gerald R. Ford Вооруженных сил США будет задействован в операциях против наркокартелей, отметили в ведомстве.
США направят авианесущую группу для борьбы с наркотрафиком
Пентагон направит авианосную ударную группу в зону Южного командования ВС США. Это следует из заявления Министерства обороны США в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авианосец Gerald R. Ford Вооруженных сил США будет задействован в операциях против наркокартелей, отметили в ведомстве.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре