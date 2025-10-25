В Баку осудили гражданина за участие в незаконной вооружённой группировке за границей

Завершился судебный процесс по уголовному делу, начатому в Службе государственной безопасности в отношении Эльхана Ибрагимова, обвиняемого в присоединении к незаконному вооруженному формированию на территории другой страны, участии в учениях этого формирования.

Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Халига Мамедова в Шекинском суде по тяжким преступлениям.

Обвиняемый Эльхан Ибрагимов был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Э. Ибрагимов признан виновным по статьям 12.1, 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) и 12.1, 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) УК АР.