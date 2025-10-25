https://news.day.az/sport/1790866.html "НТД" подписал контракт с американским баскетболистом Команда "НТД" подписала контракт с американским баскетболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, столичный клуб подписал однолетнее соглашение с Лэнгдоном Хаттоном. Отметим, что ранее игрок выступал за литовский клуб "Йонава".
