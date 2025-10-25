"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом

Команда "НТД" подписала контракт с американским баскетболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, столичный клуб подписал однолетнее соглашение с Лэнгдоном Хаттоном.

Отметим, что ранее игрок выступал за литовский клуб "Йонава".