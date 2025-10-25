Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях НАТО в Турции

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в международных учениях "Нусрет-2025" в Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Маневры в Саросском заливе проходят с участием военно-морских и военно-воздушных сил стран НАТО, соответствующих подразделений Командования береговой охраны, а также наблюдателей из различных государств.

Целью учений является развитие сотрудничества и способности к совместным действиям между Военно-морскими силами Турции и военно-морскими силами дружественных и союзных стран.

Отметим, что в учениях наряду с Азербайджаном принимают участие США, ОАЭ, Бахрейн, Болгария, Индонезия, Южная Африка, Нидерланды, Кения, Республика Корея, Кувейт, Малайзия, Марокко, Египет, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка и Оман.