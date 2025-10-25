Тюркские страны усиливают экономическую интеграцию

Автор: Ибрагим Алиев

В Баку состоялось второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ). Мероприятие подтвердило, что сотрудничество стран тюркского мира в экономической и технологической сферах переходит на качественно новый этап. Под председательством Азербайджана внимание сосредоточено на практических шагах по формированию общего промышленно-инновационного пространства, которое укрепит независимость региона и повысит его роль на международной арене.

Приняв руководство в ОТГ после Габалинского саммита, Азербайджан обозначил стратегическую задачу - объединить ресурсы тюркских государств в ключевых направлениях: промышленность, энергетика, наука и транспорт. В центре внимания - развитие "зеленых" технологий, цифровизация, инновации и переход к устойчивым моделям производства. Именно эти направления определят структуру экономического роста в ближайшие десятилетия.

Баку уже имеет практический опыт в реализации подобных стратегий. Электронное управление, цифровая трансформация государственных услуг, технопарки и стартап-инкубаторы - всё это стало примером для партнеров по ОТГ. Азербайджан использует технологические достижения для укрепления собственного промышленного потенциала и создает базу для экспорта не только энергоресурсов, но и технологических решений.

Значительное внимание уделено торгово-экономической кооперации. За девять месяцев текущего года товарооборот Азербайджана со странами ОТГ продолжил расти. Благодаря соглашениям о свободной и преференциальной торговле между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и другими членами организации снижаются барьеры, упрощаются таможенные процедуры и создаются условия для формирования единого экономического пространства. Для Азербайджана это возможность расширить экспорт промышленной продукции, электроэнергии и технологий.

Одним из ключевых направлений сотрудничества стало создание Общетюркской патентной организации, которая обеспечит защиту интеллектуальной собственности и упростит внедрение инноваций. В условиях растущей глобальной конкуренции единая система защиты прав на изобретения даст возможность тюркским странам укрепить позиции в сфере высоких технологий и развивать собственные бренды. Азербайджан, как инициатор инновационной повестки, способен стать региональным центром патентного администрирования и юридической экспертизы в этой области.

Транспортная интеграция занимает особое место в общей стратегии. В центре внимания - Зангезурский коридор, который связывает Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией, создавая единый транспортный контур между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Этот проект не просто укрепляет внутреннюю связанность Азербайджана, но и превращает его в транзитный центр всего Среднего коридора.

Значение этого маршрута выходит далеко за пределы региона. Он формирует кратчайший сухопутный путь между Азией и Европой, обходя перегруженные морские маршруты. Сокращение расстояния и времени доставки увеличивает конкурентоспособность тюркских стран в сфере логистики. Для Азербайджана Зангезурский коридор означает рост экспортного потенциала, развитие сопутствующих отраслей - строительства, услуг, энергетики - и усиление роли в международных транспортных союзах.

Кроме экономической выгоды, проект укрепляет политическую и инфраструктурную самостоятельность региона. Страны ОТГ получают возможность развивать транспорт без внешних посредников, выстраивая собственную систему логистической безопасности. Это особенно важно в условиях изменчивости мировой геополитической обстановки, когда диверсификация маршрутов становится элементом национальной устойчивости.

Развитие промышленного потенциала тюркских стран тесно связано с энергетикой. Азербайджан, обладая мощной энергетической инфраструктурой, выступает поставщиком не только нефти и газа, но и технологических решений в сфере энергоэффективности. Страна активно внедряет "зеленые" принципы в энергетическом секторе, создавая новые ветропарки, солнечные станции и экспортируя технологии в другие государства региона.

Одновременно формируется единая стратегия по развитию инноваций. Принятый план действий ОТГ на 2025-2026 годы предусматривает создание Фонда исследований, разработок и инноваций. Его цель - объединить ресурсы стран для финансирования совместных стартапов и научных программ. Азербайджан, располагающий технопарками и опытом цифровой трансформации, становится естественным координатором этой инициативы.

Еще одно направление - развитие космических и цифровых технологий. Тюркские страны участвуют в проектах CubeSat, разрабатывают спутниковые программы и совместные образовательные курсы для молодежи. Азербайджан через агентство Azercosmos участвует в совместных программах ОТГ в сфере космических и цифровых технологий, способствуя развитию платформы для технологического обмена и научного сотрудничества между странами региона.

Интеграция промышленности и науки сопровождается расширением роли частного сектора. В Баку обсуждалась необходимость создания совместных производственных цепочек, где каждая страна могла бы использовать свои преимущества: Турция - промышленную базу, Казахстан - ресурсы, Азербайджан - логистику и энергию. Это позволит снизить зависимость от внешних поставок и создать внутренний рынок тюркской продукции.

Азербайджан укрепляет роль посредника между Европой и Азией не только как транзитная территория, но и как производственный и технологический центр. Участие страны в формировании общей промышленной политики делает ее ядром экономической интеграции ОТГ. Новые соглашения о сотрудничестве в промышленности и инновациях создают благоприятные условия для притока инвестиций и развития малого и среднего бизнеса.

Промышленные и технологические инициативы тюркских стран формируют основу новой модели регионального развития. Она сочетает экономическую взаимосвязанность, транспортную инфраструктуру и инновационную политику. Азербайджан, обладая энергетическим, технологическим и логистическим потенциалом, превращается в главный центр притяжения для совместных проектов.

Расширение сотрудничества в рамках ОТГ дает возможность Азербайджану укрепить влияние в Евразии и обеспечить устойчивый экономический рост, основанный на инновациях и производственной кооперации. Новые программы, проекты и транспортные маршруты объединяют тюркские страны в единое пространство, где ключевую роль играет и Баку - город, превращающийся в символ современного экономического и технологического единства тюркского мира.