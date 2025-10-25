https://news.day.az/sport/1790684.html Макгрегор раскрыл, что вдохновило его вернуться в спорт Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о том, что помогло ему вернуться в профессиональный спорт. Как передает Day.Az, его цитирует портал AgFight. По словам Макгрегора, ему помогли духовные практики. "Я нахожусь здесь неслучайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас.
Макгрегор раскрыл, что вдохновило его вернуться в спорт
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о том, что помогло ему вернуться в профессиональный спорт.
Как передает Day.Az, его цитирует портал AgFight.
По словам Макгрегора, ему помогли духовные практики. "Я нахожусь здесь неслучайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас. Живу по слову божьему. Я очень вдохновлен", - заявил он.
Ранее Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома. Турнир должен пройти в июле 2026 года.
Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил п
