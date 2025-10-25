Макгрегор раскрыл, что вдохновило его вернуться в спорт

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о том, что помогло ему вернуться в профессиональный спорт.

Как передает Day.Az, его цитирует портал AgFight.

По словам Макгрегора, ему помогли духовные практики. "Я нахожусь здесь неслучайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас. Живу по слову божьему. Я очень вдохновлен", - заявил он.

Ранее Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома. Турнир должен пройти в июле 2026 года.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил п