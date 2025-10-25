В Азербайджане прогнозируются изменения стоимости некоторых автомобилей

Хотя новое решение было объявлено всего два дня назад, заказы на гибридные автомобили в Азербайджане уже начали сокращаться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, с 1 января 2026 года на один год импорт и продажа автомобилей с электрическим двигателем будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Однако льгота по НДС будет распространяться только на электромобили, и гибридные модели воспользоваться ею не смогут.

По словам председателя правления Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Эйюба Алиева, данное решение оживит рынок подержанных автомобилей.

Он отметил, что ожидаемое оживление приведёт и к росту цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Эксперт по автомобильным перевозкам Хусейн Мамедли заявил, что, несмотря на недавнее вступление решения в силу, число заказов автомобилей из США уже увеличилось по сравнению с другими странами.

Специалисты прогнозируют, что в результате решения вновь возрастёт интерес к полностью электрическим и традиционным автомобилям, что приведёт к повышению их стоимости.

