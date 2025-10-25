В Агдамском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована в поселке Гузанлы.

Во время инцидента столкнулись легковой автомобиль марки BMW и грузовик KamAZ.

От удара водитель KamAZ потерял управление, после чего грузовик въехал на территорию придорожного ресторана и опрокинулся.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.