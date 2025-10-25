https://news.day.az/society/1790678.html Серьезное ДТП в Агдаме: КамАЗ опрокинулся на ресторан - ФОТО В Агдамском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована в поселке Гузанлы. Во время инцидента столкнулись легковой автомобиль марки BMW и грузовик KamAZ.
Серьезное ДТП в Агдаме: КамАЗ опрокинулся на ресторан - ФОТО
В Агдамском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована в поселке Гузанлы.
Во время инцидента столкнулись легковой автомобиль марки BMW и грузовик KamAZ.
От удара водитель KamAZ потерял управление, после чего грузовик въехал на территорию придорожного ресторана и опрокинулся.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
