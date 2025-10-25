https://news.day.az/world/1790686.html Пентагону подарили $130 миллионов Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна. Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил официальный представитель американского министерства Шон Парнелл.
Пентагону подарили $130 миллионов
Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил официальный представитель американского министерства Шон Парнелл.
"Министерство войны США приняло анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов в рамках полномочий по принятию общецелевых пожертвований. Пожертвование было предоставлено с условием, что оно будет использовано для возмещения трат на зарплаты и льготы военнослужащим", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре