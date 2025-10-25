Находящийся в тюрьме Саркози стал дедом
Бывший президент Франции Николя Саркози стал дедом, пока сам находится в тюрьме.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Parisien.
Ребенок родился у младшего сына Саркози Луи и его супруги Натали. Мальчика назвали в честь деда - Силла Николя.
"Пусть он вырастет, как его тезка, сильным и мудрым", - написал Луи Саркози в социальных сетях.
Напомним, что ранее Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании. Перед тем как отправиться в тюрьму, он говорил, что семья остается для него "главным источником поддержки". Теперь у него трое внуков - старший сын Жан уже воспитывает двоих детей.
