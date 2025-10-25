Сцена, аплодисменты и золотой юбилей Азизаги Азизова

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошёл вечер, наполненный теплом, благодарностью и любовью к сцене. Здесь состоялся показ спектакля "Золотая свадьба" (авторы - Огтай Кязыми и Рамиз Гейдар), посвященный 65-летнему юбилею заслуженного артиста Азизаги Азизова, сообщает Day.Az.

Зал встретил актёра овациями, ведь имя Азизаги Азизова давно стало символом преданности театру и сценическому мастерству. Уже четыре десятилетия он служит Мельпомене, создавая яркие, запоминающиеся образы, даря зрителям радость и вдохновение.

Перед началом спектакля заместитель директора театра, кандидат искусствоведения Вяфа Мухаджирова рассказала о творческом пути юбиляра, отметив его вклад в развитие национального театра. От имени руководства и коллектива она передала тёплые слова поздравлений и вручила актёру Почётную грамоту Республиканского комитета Профсоюза работников культуры Азербайджана.

Вечер превратился в настоящий праздник искусства: коллеги, друзья и поклонники театра делились воспоминаниями, говорили слова признательности и любви. В этот день на сцене звучали не только реплики героев спектакля, но и искренние слова благодарности актёру, посвятившему сцене всю свою жизнь.

В спектакле Азизага Азизов исполнил роль Рагима - образ, в котором соединились опыт, тонкий юмор и человеческое тепло. Вместе с ним на сцену вышли заслуженные артисты Светлана Булах, Акпер Ализаде, Нахида Оруджева, а также актёры Элеонора Мустафаева, Шабан Джафаров, Юлия Гейдарова, Гюльнара Азизова, Алимамед Новрузов, Фарид Рзаев, хор и балет театра.

Юбилейный вечер стал не просто театральным событием, а подлинным праздником искусства и верности сцене, где каждый аплодисмент звучал как признание таланту и человеческой доброте Азизаги Азизова.