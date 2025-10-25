Объявлена дата церемонии награждения победителей III Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO
31 октября состоится церемония награждения победителей III Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, который проводится под девизом "Fikir çəkmə, telefona çək!", сообщил Day.Az основатель и директор фестиваля Руслан Сабирли. Фестиваль организован SBRLY при поддержке министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана.
Фестиваль мобильного кино CINEMO пройдет 29-31 октября. Показы фильмов пройдут в киноцентре "Низами" 29 и 30 октября с 11:00 до 14:00, а победители будут объявлены на церемонии награждения 31 октября в 19:00.
На фестивале представлены номинации:
Международная: "Лучший полнометражный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший музыкальный ролик", "Лучший видеоблог в социальных сетях".
Локальная (только для Азербайджана): "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший социальный ролик", "Лучшая фотография".
Условия участия в фестивале, требования к фильмам, призовой фонд и другую информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com.
Все вопросы можно адресовать на электронную почту фестиваля и аккаунты социальных сетей:
Электронная почта: [email protected]
Фейсбук: https://www.facebook.com/cinemoff
Инстаграм: https://www.instagram.com/cinemoff/
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
