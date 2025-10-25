https://news.day.az/society/1790853.html

Шеф-редактора Sputnik Азербайджан отправили обратно в Россию

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az. 15 дней назад из СИЗО был отпущен директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, 19 октября он улетел в Москву. Белоусов и Картавых были арестованы в начале июля.