Шеф-редактора Sputnik Азербайджан отправили обратно в Россию Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az. 15 дней назад из СИЗО был отпущен директор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, 19 октября он улетел в Москву. Белоусов и Картавых были арестованы в начале июля.
