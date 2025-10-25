https://news.day.az/world/1790735.html Литва закрыла последние КПП с Беларусью Литовское правительство приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене в соцсети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Литовское правительство приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене в соцсети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией до 12:00 завтрашнего дня", - говорится в посте политика.
В Литве объяснили подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Беларуси.
