Воевавший в Карабахе дашнак покончил с собой

Сын одного из руководителей АРФ "Дашнакцутюн" Гранта Маркаряна - Мхитар Маркарян - скончался в одной из больниц в Армении после попытки суицида.

Как передает Day.Az, 41-летний Маркарян выстрелил себе в горло прямо на улице из своего наградного пистолета. Правоохранители нашли оружие.

Дашнака доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Маркарян был одним из боевиков, участвовавших в вооружённой агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских земель.