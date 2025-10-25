https://news.day.az/world/1790741.html Воевавший в Карабахе дашнак покончил с собой Сын одного из руководителей АРФ "Дашнакцутюн" Гранта Маркаряна - Мхитар Маркарян - скончался в одной из больниц в Армении после попытки суицида. Как передает Day.Az, 41-летний Маркарян выстрелил себе в горло прямо на улице из своего наградного пистолета. Правоохранители нашли оружие.
Дашнака доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но полученные ранения были несовместимы с жизнью.
Маркарян был одним из боевиков, участвовавших в вооружённой агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских земель.
