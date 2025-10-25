В Физули почтили память шехидов

В день памяти шехидов Отечественной войны Эльчина Насирова и Рашада Кязымова были посещены их могилы, рассказано о достойной жизни героев, отдавших свою жизнь за священный долг освобождения родных земель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поминальной церемонии приняли участие члены семей шехидов, сотрудники районной исполнительной власти, работники образования и культуры, семьи шехидов, гази, жители села и представители интеллигенции.

Эльчин Рамиз оглу Насиров родился в 1988 году в селе Ахмедалылар Физулинского района. С юных лет он мечтал стоять на страже Родины как военный. По завершении срочной военной службы спустя некоторое время начал службу как военнослужащий по контракту. Во время Отечественной войны участвовал в боях на физулинском и ходжавендском направлениях. 25 октября он геройски пал в бою в направлении села Горган Физулинского района. Посмертно был награжден медалями "За Родину", "Отважный боец", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули".

Рашад Нюсрет оглу Кязымов родился в 1989 году в селе Бала Бахманлы Физулинского района. После прохождения срочной военной службы он продолжил службу добровольно как военнослужащий по контракту.

Во время Отечественной войны участвовал в боях на физулинском, ходжавендском и шушинском направлениях. 25 октября 2020 года он геройски пал в бою за освобождение Ходжавенда. Рашад Кязымов был посмертно награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение города Шуша", "Отважный боец", "За Родину".

Были прочитаны молитвы за упокой души обоих шехидов, подчеркнуто, что их героизм навсегда останется в памяти народа.