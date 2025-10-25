Эрдоган заявил, что конфликты невозможно урегулировать без Турции

В современных реалиях стало невозможно заниматься мирным урегулированием конфликтов без участия Турции, и российско-украинский - не исключение.

Как передает Day.Az, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, весь мир вынужден признать, что за столом переговоров всегда находится более сильная Турция.

"От Сирии до Газы, от Персидского залива до конфликта России и Украины - нигде нельзя привести ситуацию к балансу без Турции", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Турция вызывает доверие как у соседей в регионе, так и во всем мире, потому что она "экспортирует мир и стабильность".

Эрдоган добавил, что его страна обретает глобальную силу в области внешней политики, демократии, обороны и экономики, а утверждения об отдалении Турции от Запада были в конечном итоге разбиты.