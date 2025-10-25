https://news.day.az/society/1790888.html В Гяндже автомобиль сбил насмерть пешехода В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Как передает Day.Az, ДТП произошло на территории города. Легковой автомобиль марки Toyota Prius сбил пытавшегося перейти дорогу Натига Багирова 1956 года рождения. Пешеход скончался по дороге в больницу.
В Гяндже автомобиль сбил насмерть пешехода
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az, ДТП произошло на территории города.
Легковой автомобиль марки Toyota Prius сбил пытавшегося перейти дорогу Натига Багирова 1956 года рождения.
Пешеход скончался по дороге в больницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре