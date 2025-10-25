В Гяндже автомобиль сбил насмерть пешехода

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az, ДТП произошло на территории города.

Легковой автомобиль марки Toyota Prius сбил пытавшегося перейти дорогу Натига Багирова 1956 года рождения.

Пешеход скончался по дороге в больницу.