Стрельба на вечеринке в США

Стрельба в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина) унесла жизни двух человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил аппарат шерифа округа Робсон.

"Тринадцать человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались, еще несколько были крайне серьезно ранены", - говорится в заявлении на странице офиса шерифа в Facebook.

Стрельба произошла на большой вечеринке, на месте происшествия находились более 150 человек. Местные власти заявили, что ведется расследование инцидента, непосредственной угрозы для жителей нет.