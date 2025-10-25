Дочь героя Отечественной войны стала чемпионкой

Ученица 10-го класса средней школы №34 имени Микаила Мушфига города Сумгайыт Ляман Мехраб гызы Нифталиева показала блестящий результат на первенстве города Сумгайыта по дзюдо среди девушек и юношей до 17 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Unikal", спортсменка в весовой категории до 40 кг одержала победу над всеми соперницами и завоевала золотую медаль, заняв первое место.

Отмечается, что Ламан Нифталиева - дочь Героя Отечественной войны, погибшего старшего прапорщика Сил специального назначения Мехраба Нифталиева.