Израиль нанес точечный удар по Газе

Израильские войска нанесли точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Целью атаки был террорист из организации "Исламский джихад", который планировал совершить неминуемый теракт против военнослужащих ЦАХАЛ", - говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что военные ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.