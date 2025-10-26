Хроника Победы: Первый день последней попытки перемирия

С 08.00 26 октября 2020 года начал действовать режима гуманитарного прекращения огня.

26 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу. В обращении глава государства представил список части уничтоженной и взятой с 27 сентября по сей день в качестве военных трофеев техники Армении.

"Уничтожены 252 танка, 53 танка взяты в качестве трофея, в общей сложности Армения лишилась 305 танков. Но у них все еще есть танки. Посмотрите сколько у них было танков. Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 29 взяты в качестве трофея - всего 79 единиц. Уничтожена 251 пушка различного калибра, 24 взяты в качестве трофея, всего 275 единиц. Уничтожен 61 миномет, 45 взяты в качестве трофея, всего 106 единиц. Уничтожены 53 противотанковых средства. Уничтожены 82 установки "Град". Уничтожены две единицы реактивной системы залпового огня "Ураган". Уничтожена одна единица "ТОС". Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса "ТОР", около 40 установок "ОСА", 4 комплекса "КУБ", 1 "КРУГ", 2 "С-125". "С-300" - один из самых дорогих установок, уничтожены 6 пусковых установок "С-300". Одна станция обнаружения, один локатор. Цена известна. Каждый может посчитать. Уничтожены два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус", уничтожена одна "Точка-У". Грузовые автомобили - 231 грузовик уничтожен, 20 из них с боеприпасами. 173 грузовика взяты в качестве военного трофея. В целом мы лишили врага 404 грузовиков", - сообщил глава государства.

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

В интервью, в частности отмечено: "Руководство Армении должно отказаться от захватнической политики. И если это произойдет, мы своими инвестициями и своим опытом воссоздания страны можем превратить этот регион в один из самых благополучных регионов мира. Но для этого должны быть устранены последствия войны. Должна быть устранена оккупация, азербайджанцы должны вернуться на те земли, где они жили веками, и по соседству жить с армянским населением в согласии. Это будет непросто, это займет время. Но мы знаем как примирялись страны после Второй мировой войны, когда воевали европейские страны - сегодня соседи между собой, и убивали много людей. Но это же не должно сидеть в памяти постоянно и продуцировать ненависть, чем занимаются сегодня армянские идеологи. Добрая воля должна быть проявлена".

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

В публикации говорится: "Освобождены от оккупации ряд сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы! В связи с этим передаю всему нашему народу свои искренние поздравления! Каждая новая победа одерживается благодаря героизму, отваге, мужеству, доблести и стойкости наших солдат. Безмерно благодарна каждому из них! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах - это Азербайджан!"

Подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту, которое вступило в силу 26 октября в 08.00, говорится в сообщении министерства обороны. Несмотря на объявление c 08.00 26 октября нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность.

6 октября в 08.05 ВС Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района. Подверглись обстрелу город Тертер и села Тертерского района из РСЗО "Смерч".

Вооруженные силы Армении выпустили по селу Мешели Геранбойского района запрещенную ракету. Специальная мобильная группа быстрого реагирования Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики совершила осмотр местности. В селе были обнаружены 4 "бомбочки" 9Н235, размещенные в 300-миллиметровой ракете типа 9М525. Этот факт еще раз подтвердил, что вооруженные силы Армении используют против гражданского населения запрещенные кассетные бомбы.

Армянские подразделения продолжили бомбить села Агдамского района. Была обстреляна школа в селе Гарадаглы Агдамского района. В результате зданию нанесен серьезный ущерб.

Территории Товузского и Дашкесанского районов 26 октября подверглись вражескому обстрелу с территории Бердского и Варденисского районов Армении.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, атакуют Тертерский район, используя артиллерию и ракеты", - написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Он отметил, что с 08.00 26 октября по населенным пунктам Азербайджана было выпущено более 200 снарядов.

26 октября днем квадрокоптер противника, пытавшийся совершить полет над позициями наших подразделений на участке Дашкесанского района армяно-азербайджанской государственной границы, был уничтожен выстрелом из стрелкового оружия.

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации села Падар Губадлинского района.

Министерство обороны показало освобожденное от оккупации село Ханлыг Губадлинского района.

Распространено видео освобожденного от оккупации города Губадлы.

26 октября Азербайджанская армия освободила село Чалабилен Джебраильского района.