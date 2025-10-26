В Иране объявлен банкротом один из крупнейших банков страны

Один из ведущих банков Ирана - Ayandeh Bank - объявил о своём банкротстве, а его активы были переданы в собственность государства, передает Day.Az.

Основанный в 2012 году банк обладал разветвлённой сетью из 260 филиалов по всей стране, где работали около 4 000 сотрудников. Однако в последние годы финансовое положение банка резко ухудшилось из-за растущих долгов: убытки достигли 5,2 млрд долларов, а задолженность - примерно 2,9 млрд долларов.

После 13 лет работы и более десятилетия безуспешных попыток реструктуризации, Ayandeh официально объявил о банкротстве. Все его активы, депозиты и филиалы перешли под управление Национального банка Ирана. По данным источников, на Ayandeh приходилось около 42% общей неплатежеспособности банковской системы страны, из-за чего его называют "гигантом среди проблемных банков".

Главной причиной финансового краха называют выплату чрезмерно высоких процентов по вкладам, значительно превышавших средние показатели по банковскому сектору. Для покрытия обязательств по старым депозитам банк активно привлекал новые, что в итоге вызвало серьёзный кризис ликвидности. Кроме того, Ayandeh участвовал в финансировании дорогостоящих проектов, включая строительство грандиозного торгово-развлекательного комплекса Iran Mall в Тегеране.