Этот день в истории: пять лет освобождению Губадлы!

Автор: Акпер Гасанов

25 октября 2020 года навсегда вошло в новейшую историю Азербайджана. В этот день победоносная азербайджанская армия освободила город Губадлы - древнюю землю, где вновь, спустя почти три десятилетия, гордо взвился над крышами домов государственный триколор. Это был день, когда сбылась мечта тысяч губадлинцев, изгнанных из родных мест в страшном 1993 году, но никогда не утративших веры в возвращение.

До трагических событий 1993 года Губадлы был одним из самых красивых и процветающих уголков юго-западного Азербайджана. Район славился живописными горами, зелеными ущельями и кристально чистыми реками Базарчай и Гарычай, которые пересекали его территорию. Здесь, среди горных лугов, простирались фруктовые сады, виноградники, а пахотные земли кормили тысячи семей.

На момент оккупации в районе проживало более 30 тысяч человек. Центр района - город Губадлы - был уютным и ухоженным, с современными школами, больницей, Домом культуры, библиотекой, музыкальной школой. Работали предприятия пищевой и строительной промышленности, мельницы, фермы, совхозы и колхозы, известные по всему Карабахскому региону. В Губадлы бережно хранили память о своих предках, строили жизнь, растили детей и верили в будущее. Никто не мог представить, что однажды им придется оставить все - дом, землю, могилы родных.

Но, 31 августа 1993 года стал одним из самых трагических дней в истории района. После ожесточённых боев город Губадлы и 93 села района были оккупированы вооруженными силами Армении. Мирное население вынуждено было покинуть родные дома и бежать - кто в Джебраил, кто в Зангилан, кто дальше, вглубь страны. Тысячи семей оказались в статусе беженцев, потеряв всё, кроме веры в возвращение.

Армянские оккупанты превратили некогда цветущий край в руины. Были разрушены школы, мечети, кладбища, уничтожены памятники истории и культуры, вырублены сады, разграблены дома. Камни с губадлинских домов использовались для строительства в соседних армянских районах. Изумительная природа Губадлы, веками вдохновлявшая поэтов и музыкантов, была искалечена бездумным вмешательством оккупационных властей.

Но годы оккупации не смогли сломить дух нашего народа. В изгнании выросло новое поколение губадлинцев, которое жило с мечтой освободить родную землю. Многие из них стали солдатами, офицерами, добровольцами азербайджанской армии. Они тренировались, учились, ждали своего часа. В октябре 2020 года этот час настал. В ходе 44-дневной Отечественной войны, развернувшейся осенью 2020 года, Губадлы стал одним из ключевых направлений наступления азербайджанской армии. После освобождения Джебраила и Зангилана именно Губадлы открыл путь к Лачину - стратегическому горному узлу, связывающему армянские силы в Карабахе.

С 22 по 25 октября шли тяжелые бои. Армянские оккупационные войска, укрепившиеся в горах, отчаянно сопротивлялись. Но дух и решимость азербайджанских солдат были непреклонны. В горах Карабахского хребта, у сел Чардалы, Алханджа, Зангиланли и на подступах к городу решалась судьба целой войны.

И вот, 25 октября 2020 года Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев объявил:

"Сегодня азербайджанская армия освободила город Губадлы и несколько сёл Губадлинского, Зангиланского и Джебраильского районов!".

Прекрасно помню, как телеведущие, зачитывавшие обращение главы государства, не скрывали слез. Миллионы людей по всей стране плакали вместе с ними. Это были слезы радости, гордости и памяти - за павших, за изгнанных, за всех, кто мечтал увидеть этот день. Освобождение Губадлы стало одним из решающих этапов Второй Карабахской войны. Контроль над этим районом позволил Азербайджану выйти к Лачинскому коридору и фактически замкнуть кольцо окружения вокруг оставшихся армянских сил в Ханкенди и Шуше. Уже через две недели, 8 ноября, азербайджанские войска водрузили флаг над Шушой - и война была выиграна. Не случайно 5 876 военнослужащих были удостоены медали "За освобождение Губадлы" - в знак их мужества и подвига.

Пять лет спустя Губадлы вновь становится тем, чем был - живым, цветущим, гостеприимным краем. По распоряжению Президента Ильхама Алиева началось масштабное восстановление района.

Проложены новые дороги, строится современная инфраструктура, электросети, водоснабжение. На месте руин возводятся современные жилые кварталы, школы, детские сады, медицинские центры. Уже открыта первая школа в селе Чардалы, продолжается строительство новой больницы, активно возводятся жилые дома для возвращающихся семей.

Начата реализация концепции "умного города" и "умной деревни". Используются экологически чистые источники энергии - солнечные и ветровые установки. Сегодня сюда возвращаются первые переселенцы. Они приходят к разрушенным могилам своих родителей, сажают деревья, строят дома. И снова над горами Губадлы звучит азербайджанская речь, снова звенит смех детей, снова горит свет в окнах.