https://news.day.az/world/1790883.html В Германии на парковке произошла стрельба, есть раненые Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной на парковке в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild. По ее данным, пострадавшие госпитализированы.
В Германии на парковке произошла стрельба, есть раненые
Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной на парковке в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, пострадавшие госпитализированы. Полиция оцепила место ЧП и разыскивает подозреваемого по всей Рурской области.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре