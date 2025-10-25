https://news.day.az/world/1790883.html

В Германии на парковке произошла стрельба, есть раненые

Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной на парковке в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild. По ее данным, пострадавшие госпитализированы.