В Германии на парковке произошла стрельба, есть раненые

Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной на парковке в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, пострадавшие госпитализированы. Полиция оцепила место ЧП и разыскивает подозреваемого по всей Рурской области.