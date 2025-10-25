https://news.day.az/world/1790889.html Египет направит в Газу спецгруппу Египет направит в сектор Газа специальную группу для помощи в поисках тел погибших израильских заложников. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". По данным его источников, в анклав будет также отправлено необходимое для этих работ оборудование.
Египет направит в Газу спецгруппу
Египет направит в сектор Газа специальную группу для помощи в поисках тел погибших израильских заложников.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По данным его источников, в анклав будет также отправлено необходимое для этих работ оборудование. Дополнительные детали пока не приводятся.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре