Египет направит в Газу спецгруппу

Египет направит в сектор Газа специальную группу для помощи в поисках тел погибших израильских заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, в анклав будет также отправлено необходимое для этих работ оборудование. Дополнительные детали пока не приводятся.