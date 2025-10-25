Скончался заслуженный артист Азербайджана

Скончался известный азербайджанский хореограф, заслуженный артист Азербайджана, председатель Ассоциации азербайджанской культуры "Азери", действующей в Италии, Маис Нуриев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Отмечается, что Маис Нуриев активно сотрудничал с Государственным комитетом по работе с диаспорой, внося значительный вклад в объединение азербайджанцев, проживающих в Италии, и продвижение азербайджанской культуры в Европе.

На протяжении многих лет Маис Нуриев представлял азербайджанские народные танцы на мировых сценах, достойно популяризируя богатое культурное наследие, историю и национальные ценности Азербайджана в Италии и других странах, внося весомый вклад в развитие культурной дипломатии. Благодаря его неустанной педагогической деятельности выросло множество молодых хореографов, которые сегодня знакомят международную аудиторию с культурным наследием Азербайджана.