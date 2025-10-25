Растущий голос Азербайджана в глобальном городском развитии

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Избрание Азербайджана сопредседателем Межправительственной рабочей группы ООН по вопросу "Достойное жилье для всех" стало еще одной вехой в укреплении влияния страны в глобальной архитектуре политики. Решение, принятое в штаб-квартире UN-Habitat в Найроби, - это признание видения Баку в области устойчивого городского развития, инклюзивного жилья и дальновидного управления.

В то время как многие государства сталкиваются с урбанистическими кризисами - перенаселенностью, неравенством и деградацией окружающей среды - Азербайджан выделяется как пример сбалансированной модернизации. Городская политика страны, основанная на социальной ответственности и умном планировании, показывает, что прогресс и человеческое достоинство могут сосуществовать - принцип, который странам глобального Севера часто не удавалось воплотить.

За последние два десятилетия Баку превратился из постсоветского промышленного города в динамичный урбанистический центр, где наследие гармонично сочетается с инновациями. Его силуэт, инфраструктура и инициативы в области "зеленого" развития отражают продуманную стратегию - строить города для людей, а не только для капитала. Этот подход, основанный на концепции "ориентированных на человека умных городов", лежит в основе глобальной повестки UN-Habitat, и потому лидерство Азербайджана в этой сфере не является случайностью.

Совместное председательство с Сомали на период 2025-2026 годов символизирует усиление роли стран Глобального Юга в формировании международных норм. На протяжении десятилетий политика в области жилья и городского планирования диктовалась западными институтами, чьи модели нередко игнорировали культурные, демографические и климатические особенности развивающихся стран. Роль Азербайджана означает пересмотр этого диалога - в пользу подхода, основанного на местной мудрости, региональном сотрудничестве и практических инновациях, а не на отвлеченных теориях.

Предстоящее проведение в Баку 13-го Всемирного городского форума (WUF13) в мае 2026 года еще больше укрепит эту роль. Мероприятие, которое пройдет под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", соберет мировых политиков, архитекторов и экспертов для обсуждения будущего городской жизни. Однако значение форума выходит за рамки официальных заседаний и докладов: WUF13 станет символом того, что Азербайджан способен превращать международные обязательства в реальные, ориентированные на человека результаты.

Мало какие страны постсоветского пространства добились подобных преобразований. Реализуя проекты, направленные на повышение качества жизни, доступность и заботу об экологии, Азербайджан переопределил свой путь развития. Восстановление и обновление освобожденных территорий после победы в Карабахе - яркое тому подтверждение. Концепции "умных деревень" и "зеленых городов", создаваемых с нуля, демонстрируют, как страна, пережившая конфликт, может построить устойчивое, технологичное и инклюзивное будущее - ценности, полностью совпадающие с целями ООН в области жилья и урбанизации.

Сотрудничество Азербайджана с UN-Habitat за последние годы заметно укрепилось. Проведение Всемирного дня жилья в 2023 году, участие в разработке международных руководств по созданию "ориентированных на человека умных городов", а также членство в Исполнительном совете UN-Habitat - все это свидетельствует о последовательной вовлеченности. Эти шаги не случайны и не ограничиваются дипломатическими жестами - они являются частью широкой стратегии, в рамках которой Азербайджан позиционирует себя как мост между развитыми и развивающимися странами, как точку пересечения культур, политик и идей.

В этом контексте избрание Баку также имеет политическое измерение. Оно отражает международное признание азербайджанской градостроительной философии, сочетающей модернизацию с сохранением культурной преемственности. В то время как некоторые западные столицы борются с бездомностью, разрушающейся инфраструктурой и социальной отчужденностью, Азербайджан продвигает образ города как общего дома, где экономический прогресс не разрушает человеческие связи.

Это избрание также показывает, что мировые институты постепенно расширяют круг лидеров за пределы традиционных центров влияния. В условиях, когда мир сталкивается с совокупностью кризисов - от изменения климата до массовой миграции, - именно такие страны, как Азербайджан, имеющие опыт устойчивости, восстановления и стратегического прогнозирования, способны предложить практические решения.

В конечном счете сопредседательство Азербайджана в Межправительственной рабочей группе ООН по вопросам достойного жилья - не просто дипломатическая победа. Это моральное достижение. Оно подтверждает, что стремление Азербайджана к устойчивому развитию, социальной инклюзии и инновациям получает международное признание - и все чаще становится примером для других. Путь страны от восстановления собственных городов до помощи миру в строительстве лучших - это доказательство того, чего может добиться дальновидное руководство, если оно опирается на ценности достоинства, справедливости и человекоцентричного роста.

В Найроби Азербайджан был избран помогать миру формировать будущее жилищной политики. А в Баку это будущее уже воплощается - квартал за кварталом, деревня за деревней, дом за домом.

Перевод: Ибрагим Алиев