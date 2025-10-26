Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В интервью армянскому YouTube-каналу 1in TV адвокат Ара Газарян вновь попытался представить дело Рубена Варданяна как якобы пример "процессуальных нарушений" в Азербайджане. Однако его слова, при внимательном рассмотрении, раскрывают не "слабость азербайджанской судебной системы", а растерянность самой армянской правозащитной риторики, которая не может примириться с фактом: Варданян - не политический узник, а обвиняемый в тяжких преступлениях против азербайджанского государства.

Газарян утверждает: "То, на что мы указывали в ходе этих судебных процессов, теперь Рубен Варданян подтверждает своими действиями". На деле же сам факт отказа Варданяна от адвоката не свидетельствует о нарушении его прав, а является спланированным жестом, рассчитанным на создание иллюзии "протеста" и перевода уголовного дела в политическую плоскость.

Попытка Газаряна подать процесс как "несправедливый" - очевидный элемент информационной кампании, направленной на дискредитацию азербайджанской юстиции. Он говорит о "недоступности адвокатов", о "невозможности общения", о "422 томах материалов", но умалчивает о главном: ни одно международное правозащитное соглашение не освобождает обвиняемого от ответственности за преступления против территориальной целостности государства, а Азербайджан, в отличие от его оппонентов, действует строго в рамках закона.

Посмотрите на него! Не просто "специалист по международному праву", не просто цитата в эфире - а символ. Символ эпохи, когда подмена правды на придуманные юридические конструкции была профессией, кормом и оправданием преступлений. Ара Газарян в своей роли - не гуманист. Он - архитектор нарратива, который защищал оккупацию, легитимировал грабеж и пытался спрятать под юридическим словотворчеством то, что по сути было военной агрессией, этническими чистками и разрушением человеческих жизней.

Когда речь заходит о деле Рубена Варданяна - и это не голословно - перед нами не просто юридическая защита, а стратегия политического выживания для всего проекта сепаратизма. Дело Варданяна - закрытые слушания в Баку, 42 пункта обвинений, сотни тысяч страниц материалов, голодовки, утверждения о нарушениях и - как кульминация - отказ обвиняемого от адвоката. Откровение? Нет. Тактика. И в этот узел вплетен голос Газаряна, разгоняющий в Европе жалобный хор о "процессуальном абсурде".

Кто такой Варданян - другая история. Бывший "министр" самопровозглашенного режима, бизнесмен, чье имя и операции переплетались с финансированием структур, выступавших против законной власти Азербайджана. Его арест и суд - результат возвращения суверенитета на освобожденные территории, а также итог расследований, собравших доказательства масштабной деятельности по поддержке сепаратистского аппарата. Огромные тома дела - это не диковинка; это правовая инвентаризация тридцатилетней аномалии, которая закончилась тогда, когда восстановился государственный контроль.

И вот в этот исторический момент выходит Ара Газарян - не с состраданием к жертвам, нет; с клише профессионального плача: "процессуальные нарушения", "ограничение общения с адвокатом", "недостаток доступа к материалам" и прочая знакомая партитура. Он умело заворачивает в юридические термины то, что для нормального глаза выглядит как попытка переговоров и политического спасения клиентов. Газарян говорит о правах - но какого рода права он защищал, когда три десятилетия решали судьбы людей и земли, а решения Совета Безопасности ООН и международные резолюции игнорировались? Где был этот голос, когда миллионы азербайджанцев были депортированы, их дома уничтожены, их музеи и мечети - растоптаны или превращены в руины?

Нас не должно вводить в заблуждение его риторическое мастерство. Любой, кто умеет складывать фразы, способен произнести речь о "справедливом процессе". Но юридическая справедливость не живет в клише и не питается эмоциями защитников, стоящих по ту сторону баррикад. Справедливость - это доказательства, это факты, это цепочка причин и следствий. И 422 тома дела - это не театральный реквизит; это масса материалов, требующая анализа. Когда Газарян настаивает, что отказ Варданяна - "крайний шаг", он одновременно признает: процесс коснулся худших преступлений их проекта, и паника заставляет прибегнуть к театральным ходам.

Позвольте назвать вещи своими именами. За "правовыми аргументами" - реальные потери. Агдам - это не просто географическая метафора; это город, стертый с лица земли, сравниваемый журналистами с "кавказской Хиросимой". Миллиарды - не риторическая цифра, а оценка прямого и косвенного ущерба экономики, инфраструктуры и человеческого капитала. Те, кто в своей кабинной риторике сводит это к "политическому спору", хотят стереть с доски элементарную мораль: на чужой земле не строят "право на самоопределение" через оружие и этнические чистки.

Газарян требует от мирового мнения веры в хрупкие юридические конструкции, игнорируя одну простую вещь: если у вас есть история преступлений против человечества, если вы финансировали и обеспечивали систему, которая выдавала пропуск к безнаказанности - никакие высокие слова о "правах" не спасут вас. Вы не защитник права. Вы - соучастник преступления. И именно это стоит за его плачем о "недостатке доступа к материалам": защите нужна не правда, ей нужен простор для манипуляций, для конструирования версий, удобных для PR.

Объявление отказа от адвоката - действие политическое и медийное. Это заявление, рассчитанное на международные уши: "смотрите, в Баку не дают права на защиту". Но в явном конфликте между публичной демонстрацией и реальными юридическими возможностями скрывается ключ: отказ - там, где нет возможностей для законной фальсификации. Это не "гражданский протест" - это признание, что линия защиты исчерпана и остается игра на симпатии внешнего наблюдателя.

Ара Газарян апеллирует к европейским прецедентам и решениям судов - и это хорошо. Но является ли целью этих апелляций восстановление справедливости или спасение фигуры и идеи, которые десятилетиями жили вне закона? Когда "юридическая забота" становится инструментом милитаризованной пропаганды - это уже не право, а идеология в мантию. Идеология, у которой есть коммерческая, политическая и моральная цена - цена разрушенных жизней.

Газарян представляет себя как "эксперт по международному праву", "защитник прав" этнически армянского населения Карабаха. Например: он утверждал, что вынужденные из-за конфликта армяне из зоны Карабах "сохраняют право собственности на свои дома" - на основании международных прецедентов, типа Турецкой Северной Кипра. Однако: обратите внимание - это ЛОЖЬ!

А другая сторона - многократные решения международных органов, резолюции, которые прямо указывают: оккупация, переселения, этнические чистки. Газарян обходит этот контекст или стилизует его под "права меньшинства". Но права меньшинства не дают права оккупировать чужую территорию.

Он заявляет: "В Баку не соблюдают процессуальные права. Заявления, полученные под давлением, не имеют юридической силы". Ложь или полуправда? Это свидетельство не заботы о праве, а инструмента информационной войны. Он не упоминает: чьи именно права были нарушены - тех, кого изгнали или убили, кого лишили жилья и имущества. Он концентрируется на тех, кто противопоставлял себя государству Азербайджан.

Процесс, начатый в Баку, над бывшими руководителями сепаратистского режима, над бизнес-людьми, финансировавшими это движение - яркий пример. Согласно источникам: процесс открыт 17 января 2025 года, 16 основных обвиняемых, включая бывших "президентов", "министров" террористической хунты. В этих материалах: обвинения в терроризме, преступлениях против человечности, вооруженной агрессии. Что делает Газарян? Он настаивает на том, что процесс политически мотивирован, что права обвиняемых нарушены.

Вот что важно понимать: обвинения - не просто "нарратив", а документированные факты. Великий объем доказательств: свидетели, материалы, международные отчеты. И Газарян, защищая таких, как Варданян, не защищает право. Он защищает проект - проект сепаратизма и безответственности.

Когда мы говорим о Варданяне, внимание падает на финансовую сторону: как крупные капиталы переплетались с политическими целями, как деньги шли на инфраструктуру сепаратистов, на поддержание незаконного режима. В том числе - на оплату "юридических экспертов", пропагандистов, лоббистов. Где же потрачены миллиарды? Кто их считал? Есть отчеты, что прямой ущерб Азербайджану от оккупации исчисляется десятками миллиардов долларов.

Газарян в интервью говорит о правах на имущество, "праве на возвращение. Но он не говорит о том, что часть этого имущества принадлежала азербайджанцам-беженцам, которые были лишены доступа к своей земле в период оккупации. Где его защита для них? Нет такой. Он выбрал сторону.

Отказ от адвоката - это "крайний шаг" в словах Газаряна и его клиентуры. Он же говорит: "бессмысленно иметь адвоката, если нет доступа к материалам". И этот момент: 422 тома дела - он подчеркивает. Почему подчеркивает? Потому что этот массив материалов стал символом, инструментом давления. Однако, для кого этот материал? Не только для обвиняемого, но и обществу, вынужденно ожидать правосудия. Если адвокат не получает его - это плохо. Но если обвиняемый финансировал и курировал оккупацию - это ответственность. И говорить, что "процесс стал невозможен" - это не признание недостатков правосудия, а попытка выйти из-под ответственности.

Ара Газарян - фигура не случайная. Это не просто юрист, это целая школа оправдания преступлений, выросшая на постсоветских руинах. Он - голос той системы, которая три десятилетия прикрывала международным правом - беззаконие, ссылками на "демократические стандарты" - оккупацию, разговорами о "правах человека" - этнические чистки.

Его интервью - квинтэссенция этого самообмана. Каждое слово там рассчитано: нагнать драматизма, вызвать сочувствие, подменить причины следствиями. "Рубен Варданян - жертва процессуального абсурда", - говорит он. Нет, Варданян - фигура обвинения в агрессии, в финансировании и управлении незаконным режимом на территории Азербайджана. Ара Газарян - его пиар-адвокат.

Понять Газаряна можно только в широкой системе - диаспорной инфраструктуры, финансируемой через фонды, лоббистские сети и так называемые правозащитные организации, которые годами производили контент о "страданиях армян Карабаха". Эта машина выпускала доклады, обращения, "аналитические заявления", не опираясь на международное право, а на политическую потребность - в Лос-Анджелесе, Париже, Брюсселе.

Газарян там играет роль "легального свидетеля". Он должен давать внешней ауре этих заявлений оттенок права. Чтобы все звучало не как пропаганда, а как "экспертиза". Так и появляются его выступления в западных СМИ, его комментарии о "гуманитарных кризисах", его призывы к международным миссиям. А между строк - та же цель: поставить под сомнение суверенитет Азербайджана.

Справедливость для Газаряна - не восстановление права, а спасение прежней системы. Он - адвокат прежнего миропорядка, где армянский сепаратизм мог прикидываться правом на самоопределение, а Азербайджан - выглядеть виновником за собственную территориальную целостность.

Послушайте, как он говорит о "правах". "Нарушены гарантии защиты", "ограничено общение с адвокатом", "422 тома дела". Риторика словно взята из лекций по права человека, но смысл перевернут. Пока он оплакивает условия содержания Варданяна, он не упоминает сотни пропавших без вести азербайджанцев, не говорит о документах, в которых фиксировались экзекуции мирных жителей в 1990-е, не говорит о массовых захоронениях, обнаруженных в Шуше, Физули, Ходжавенде. А эти факты уже задокументированы - Международным Комитетом Красного Креста, ЮНЕСКО, и самими армянскими источниками, вынужденными признать число жертв.

Когда он говорит, что "судебный процесс несправедлив по определению", он не высказывает юридическую позицию - он дает политический месседж. Это сигнал в западные НПО: поддержите давлением, запустите кампанию, соберите петиции. Это не право, это активизм, упакованный в юридическую оболочку.

После поражения 2023 года и ликвидации незаконного режима в Карабахе у этой школы оправданий остался только один фронт - информационный. На нем и воюет Газарян. Его интервью - часть этой войны. Он пытается вбить в сознание европейских читателей идею: Азербайджан - неправовое государство, все его суды - шоу, все его обвинения - месть. Но если бы он открыл резолюции ООН и прецеденты ЕСПЧ, он бы увидел: право Азербайджана восстановить свою территориальную целостность - признано и не оспаривается.

Именно поэтому все его речи о "процессуальном абсурде" - это маска, чтобы сохранить видимость борьбы. Он понимает: эпоха сепаратизма закончилась, а без нее исчезает и его роль "адвоката нации".

Газарян и его покровители пытались превратить право в шоу, суд - в площадку пиара, а вину - в "героизм". Но память не поддается манипуляциям. 422 тома уголовных дел - это свидетельства не против Азербайджана, а против их эпохи. Это архив того, как ложь дожила до своего суда.

Газарян говорит: "результат процесса под вопросом". Нет, результат уже известен. Под вопросом - его собственная репутация, его профессия, его место в новом мире, где весна пришла в Карабах и закон вновь стоит на своей земле.

Он может цитировать Конвенции, жаловаться на Баку, взывать к "европейским ценностям". Но перед лицом Истории все это пустые звуки. Потому что там, где падали дома, где погибли дети, где поколения жили в изгнании - никакие "процессуальные гарантии" не спасут лживую идею.

... Ара Газарян - адвокат эпохи, которая ушла. Его аргументы - археология лжи. Его пафос - эхо страха. Он пытается вырвать из века новой Азербайджанской реальности кусок старой, где можно было играть в "оккупированную справедливость". Но эта партия закончена.

И если Газарян говорит, что "это уже невозможно исправить" - в чем-то он прав. Исправить нельзя только то, что разрушено его идеологией. А правда теперь живет в том, что он проиграл.