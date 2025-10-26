https://news.day.az/society/1790955.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Завтра на магистральных дорогах будет ограничена видимость. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии. Уточняется, что 27 октября в некоторых районах из-за тумана видимость на автомобильных магистралях ожидается ограниченной до 500-1000 метров.
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра на магистральных дорогах будет ограничена видимость.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.
Уточняется, что 27 октября в некоторых районах из-за тумана видимость на автомобильных магистралях ожидается ограниченной до 500-1000 метров.
