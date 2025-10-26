На дорогах ухудшится видимость

Завтра на магистральных дорогах будет ограничена видимость.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Уточняется, что 27 октября в некоторых районах из-за тумана видимость на автомобильных магистралях ожидается ограниченной до 500-1000 метров.