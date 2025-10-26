https://news.day.az/society/1790902.html Тяжелое ДТП в Кюрдамире: есть погибшие - ФОТО На участке автотрассы Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Моллакенд Кюрдамирского района, автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в трактор. Как передает Day.Az, в результате инцидента, по предварительным данным, погибли два человека, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов, а также аварийно-спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
